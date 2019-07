Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec ist in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres ordentlich gewachsen und wird bei der Forumulierung seiner Jahresziele optimistischer.In den neun Monaten per Ende Juli stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 1,028 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus Jena mitteilte. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum betrug dabei etwa 9 Prozent.Das EBIT gab Carl Zeiss Meditec auf vorläufiger Basis mit 184 Millionen Euro an, ein Anstieg um 36 ...

