Lemgo (ots) -



- Querverweis: Das Manuskript liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag: Ewig lang, höllisch warm und katastrophal trocken: Der Hitzesommer 2018 sorgte zwar zum einen für volle Strände und gute Geschäfte bei Eis- und Getränkeverkäufern, zum anderen aber auch für massive Ernteausfälle bei vielen Landwirten. Eins ist klar: Die Landwirtschaft braucht angesichts des Klimawandels neue Konzepte für die Zukunft. Digitalisierung ist hier das Stichwort - und da hat die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL) mit ihrem bundesweit einzigartigen Studiengang "Precision Farming" international für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Helke Michael berichtet.



Sprecherin: Die Landwirtschaft ist schon seit vielen Jahren Vorreiter bei der Digitalisierung, sagt der Leiter des Studiengangs "Precision Farming" Professor Burkhard Wrenger:



O-Ton 1 (Prof. Dr. Burkhard Wrenger, 17 Sek.): "Wir sehen es beispielsweise bei der Nutzung von GPS-Daten, mit deren Hilfe man Trecker, selbstahrende Erntefahrzeuge, ihre Fahrwege optimieren lassen kann und beispielsweise am Ende Treibstoff sparen kann. Wetter-Apps, Drohnen und so weiter helfen, die Bewirtschaftung effizienter zu machen."



Sprecherin: Das schont am Ende nicht nur die Ressourcen und die Umwelt, sondern zahlt sich natürlich auch für die Landwirte aus.



O-Ton 2 (Prof. Dr. Burkhard Wrenger, 17 Sek.): "Das Problem ist: Schon jetzt haben wir riesige Datenmengen, und um die vernünftig und systematisch auszuwerten, fehlt in den Betrieben oft das Know-how. Und damit die Landwirte in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben, haben wir eben an der Technischen Hochschule OWL den Studiengang 'Precision Farming' ins Leben gerufen."



Sprecherin: Außerdem ist ein halbjähriges Praktikum im In- oder Ausland vorgesehen. Und in Zusammenarbeit mit Landwirtschaftsbetrieben und Landmaschinenherstellern wird es interdisziplinäre Forschungs- und Anwendungsprojekte geben, um die Studierenden optimal auf das Berufsleben vorzubereiten:



O-Ton 3 (Prof. Dr. Burkhard Wrenger, 35 Sek.): "Einige Studierende, die im letzten Herbst bei uns angefangen haben, werden sicherlich den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb übernehmen, in die Betriebsführung reingehen. Aber auch die Landmaschinenhersteller haben Interesse angemeldet - und sogar die Softwareunternehmen, die im Agrarbereich tätig sind. Dann ist es auch so, dass wir im internationalen Bereich geschaut haben, wie dort das Angebot eines solchen Studiengangs ist, und haben also aus verschiedenen Ländern, Afrika wie auch USA, sehr positive Rückmeldungen gehört. Dort ist auch das Interesse, hierher zu kommen und zu studieren, recht groß."



Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos über dieses zulassungsfreie Studium gibt's im Internet unter www.hs-owl.de/precision-farming. Dort können Sie sich auch gleich online für das nächste Wintersemester bewerben.



OTS: Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130540 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130540.rss2



Pressekontakt: Ann-Katrin Johannsmann Tel.:05261/702-5598 Mail:pressestelle@th-owl.de