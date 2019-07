Mailand (ots/PRNewswire) - Techedge (BIT: EDGE) ist stolz darauf, die Zertifizierung seines SAP-C/4HANA-Connectors für Lookcast bekannt zu geben. Lookcast ist eine Plattform für die Kundenbetreuung, die die Idee des Katalogs neu konzipiert hat.



Diese Anerkennung belegt, dass die Plattform Lookcast eine voll integrierte Lösung für Unternehmen darstellt, die SAP C/4HANA Commerce nutzen. Die einzigartige Verbindung der Lookcast-Anwendung mit SAP C/4HANA ermöglicht es Benutzern, schnell Kataloge zum Drucken und für das interaktive Einkaufserlebnis zu erstellen und dabei die Synchronisierung und Wiedergabetreue der Daten über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten.



Mit Lookcast reduzieren Markenhersteller die Produktionskosten von Druckmaterialien und verbessern das E-Commerce-Kundenerlebnis. Der SAP-Commerce-Connector von Techedge für Lookcast ermöglicht die Abstimmung zwischen SAP Commerce und der Plattform Lookcast und damit die Erhaltung der Datentreue: In SAP Commerce erstellte Produkte und Kataloge sind automatisch für Lookcast verfügbar und digitale Bilderkataloge, die in Lookcast erstellt werden, können direkt in SAP Commerce oder einem anderen Kanal veröffentlicht werden, der auch eine Nachverfolgung der Kundenaktivitäten anbietet.



"Die Freigabe des SAP-Commerce-Connectors für Lookcast ist ein wichtiger zusätzlicher Schritt für die Fähigkeit von Techedge, seinen Kunden umfasssende End-to-End-Lösungen für das Kundenerlebnis anzubieten", so Roberto Nicolino, SAP C/4HANA Commerce Practice Manager bei Techedge.



"Im hart umkämpften digitalen Szenarium reicht für den Einzelhändler eine Online-Präsenz und kompetentes E-Commerce nicht mehr aus, um Erfolg zu haben. Die Käufer wollen eine kanalübergreifende, maßgeschneiderte Interaktion mit Ihren Lieblingsmarken", fährt er fort. "Die Fähigkeit, bessere Einkaufserlebnisse zu bieten, macht einen echten Unterschied aus. Deshalb optimieren wir die Fähigkeiten zum Cross-Selling und Upselling und können so den Gesamteinkaufswert jedes einzelnen Käufers beeinflussen. Mit dem SAP-Commerce-Connector für Lookcast können Kunden, die SAP C/4HANA Commerce nutzen, nun aus ihrem E-Commerce heraus mit nur wenigen Klicks interaktive Kataloge erstellen, die immer die aktuellsten Kollektionsstücke zeigen."



Der Connector steht im SAP App Center (https://www.sapappcenter.co m/apps/42241/lookcast-connector-for-sap-commerce#!overview) zum Download zur Verfügung.



ÜBER LOOKCAST



LOOKCAST ist ein innovatives Technologieunternehmen, das 2012 in Chicago (IL) mit der Idee geboren wurde, den Bilderkatalog, der ursprünglich für traditionelle Kanäle geschaffen wurde, in ein digitales Werkzeug zu verwandeln.



Die Mission von LOOKCAST ist es, Marken über den eCommerce hinaus weiterzuentwickeln und die traditionellen Kataloge in interaktive digitale Erlebnisse zu verwandeln, um Kunden eine fesselnde Einkaufserfahrung zu bieten.



https://www.lookcast.com/



ÜBER TECHEDGE



Techedge hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, sich durch kurze iterative Zyklen geschäftsorientierter Innovationen zu echten digitalen Unternehmen zu entwickeln.



Techedge bietet Lösungen und Dienstleistungen für Unternehmen und kombiniert dabei Unternehmensberatung, technologisches Know-how und erstklassige Bereitstellungsfunktionen mit einem schlanken, vertrauensbasierten Ansatz.



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/871833/Techedge_Logo.jpg



Techedge Kelly Mcgurk Lookcast Davide kelly.mcgurk@techedgegroup.com+39 02 87311 davide.m@lookcast.com +39 340 495 1386



