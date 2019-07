Führendes Datenbank- und Technologieunternehmen bietet Lösungen für Produkt-Content-Management in Europa an



Chicago (ots/PRNewswire) - Syndigo, ein Portfoliounternehmen von The Jordan Company ("TJC") hat heute den Erwerb von WiseBase - einem innovativen Produkt-Content- und Technologieunternehmen, das den europäischen Markt versorgt - angekündigt. Dies verstärkt Syndigos Präsenz in Europa und bietet den Kunden einen verbesserten Zugang zu ihren Handelspartnern, während sie von lokalen Kundenservice-Teams betreut werden.



"Während unsere Kunden ein internationales Wachstum ihrer Unternehmen anstreben, ist es von Vorteil, Expertise über den lokalen Markt und Lösungen rund um Produkt-Content zu haben", so der Syndigo-Vorstandvorsitzende Paul Salay. "Mit diesem strategischen Erwerb stärken wir unsere Präsenz in Europa und bieten unseren Kunden einen Mehrwert, indem wir dem Konsumenten, der Einzelhandels- und der E-Commerce-Branche genaue und verifizierte Produktinformationen in einer gemeinsamen Plattform bereitstellen."



"Es besteht Bedarf nach lokalen Lösungen, die auf jeden Markt angepasst sind; wir möchten unseren Kunden in Europa die beste Abdeckung und den besten Service bieten", so Aleksander Krzy?owski, Geschäftsführer von Syndigo Europa. "Dies gibt Syndigo die Möglichkeit, seine bereits starke Reichweite und Präsenz zu erweitern, da wir nun unsere zentralen und erweiterten Produktinhalte mehr globalen und lokalen Kunden bereitstellen können und auf diese Weise Käufern aus ganz Europa einheitlichere und ansprechendere Erlebnisse bieten. Wir freuen uns sehr über die erweiterten lokalen Möglichkeiten, die unsere Teams den Kunden hier und rund um die Welt bieten können."



WiseBase stellt Einzelhändlern ein komplettes Ökosystem bereit, das den Austausch von Produktdaten der Anbieter erleichtert. Zurzeit arbeitet WiseBase mit führenden Einzelhändlern in Polen, Rumänien und Deutschland, erfasst Produktinformationen von allen Anbietern und verfügt über Möglichkeiten zur weiteren Expansion. WiseBase ermöglicht Marken das Management und die Weiterverbreitung von Produktinformationen an ihre Kunden, wodurch sichergestellt wird, dass korrekte Daten an Handelspartner weitergegeben werden. Gleichzeitig dient sie als die zentrale Produktdatenbank der Marke.



Als globaler Anbieter von allgemeinem und erweitertem Product Content bietet Syndigo seinen Kunden - Einzelhändlern und Marken - innovative Lösungen durch seine integrierte Content Experience Hub (CXH)-Plattform. Der Erwerb von WiseBase bietet aktuellen Kunden einen Mehrwert und ermöglicht Syndigo-Lösungen für ein erweitertes Einzelhändler-Netzwerk, das ganz einfach über ganz Europa expandiert werden kann; die Kunden werden sowohl innerhalb ihrer örtlichen Märkte als auch global unterstützt.



"Es ist unsere Mission, die Zeit zur Vorbereitung von Produktbeschreibungen und deren Versand zwischen Marken und Einzelhändlern zu minimieren", so Piotr Morkowski, geschäftsführender Gesellschafter bei WiseBase. "Wir freuen uns sehr, Teil eines globalen Unternehmens wie Syndigo zu sein, das unser Bemühen teilt, Marken sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene zu unterstützen."



Syndigo hilft Kunden, Umsätze zu steigern, indem umfangreiche Produktinhalte, Nährwertinformationen und digitale Medien angeboten werden, die für attraktive Erfahrungen für Marken, Vertreiber und Einzelhändler sorgen. Kunden in Branchen wie Automobil, Konsumgüter, DIY, Gastronomie, Lebensmittel, Hartwaren und Gesundheitswesen profitieren alle von der integrierten Plattform von Syndigo, Content Experience Hub - welche Kunden erlaubt, ihre Inhalte für Kunden über das größte Handelsnetzwerk der Welt zu sammeln, zu speichern, zu verwalten, weiterzuverbreiten und zu veröffentlichen.



Die Syndigo-Lösungen umfassen: detaillierte und geprüfte Produktinformationen mit Audits zur Erleichterung von Kaufentscheidungen, Daten-Syndication mit den globalen Standards von GS1 über GDSN; Filiale-Optimierung für ein effektives Ladenlayout und Präsentation der Ware im Regal; Veröffentlichung von ausführlichen Produktinformationen, die weltweit im Einzelhandel integriert sind; und interaktive Instrumente, die Restaurants und Lebensmittelmarken ermöglichen, Nähwertinformationen zu organisieren und mit ihren Kunden zu teilen. Weitere Informationen finden Sie auf www.syndigo.com.



WiseBase ist die größte aktualisierbare Online-Datenbank mit über 300.000 ausführlich beschriebenen Produktinformationen aus Polen, Rumänien und Deutschland. Die Plattform wird genutzt, um Daten zwischen Anbietern und Einzelhändlern anhand einer gut konzipierten Beschreibungsstruktur auszutauschen. Zahlreiche Einzelhändler nutzen Sie als wesentliche Quelle für Produktdaten für: Datenmanagement, Qualitätskontrolle, Erwerb, Lagerlogistik, Marketing und E-Commerce.



TJC (www.thejordancompany.com) wurde im Jahr 1982 gegründet und ist eine mittelständische Private-Equity-Gesellschaft, die Mittel mit ursprünglichen Kapitalzusagen in Höhe von über $ 11 Milliarden seit 1987 verwaltet. Sie kann auf eine 36-jährige Erfolgsgeschichte bei der Investition in viele Unternehmen unterschiedlichster Branchen - darunter Industrieunternehmen, Transport und Logistik, Gesundheit und Verbrauchsgüter, sowie Telekommunikation, Technologie und Versorgung - und deren Wachstumsunterstützung zurückblicken. Das führende Investmentteam legt seit 20 Jahren gemeinsam Geld an und wird von der Operations Management Group unterstützt, welche im Jahr 1988 gegründet wurde, um operative Verbesserungen in Portfoliounternehmen zu initiieren und zu unterstützen. TJC hat ihren Standort in New York und hat auch eine Niederlassung in Chicago.



