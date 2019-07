Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts014/15.07.2019/10:40) - Bereits zum achten Mal findet in Kooperation mit der ARGE DATEN die Jahrestagung zu aktuellen Fragen des betrieblichen Datenschutzes statt. Im Zentrum stehen die Konsequenzen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf Österreichs Informationslandschaft. Schwerpunkte bilden die Auswirkung der DSGVO auf Marketing, Cloud-Computing und Scoring: http://seminar.e-monitoring.at/betrieb2019 Namhafte Experten referieren über den aktuellen Stand und die Zukunft des Datenschutzes. Als Keynote-Sprecher konnte Dr. Klaus M. Steinmaurer gewonnen werden. Dr. Steinmaurer ist seit Juli 2019 Geschäftsführer der RTR GmbH, Bereich Telekommunikaiton und Post. Davor war er viele Jahre Leiter der Rechtsabteilung eines führenden österreichischen Mobilfunk-Anbieters. Er wird über die neuen Datenschutzherausforderungen durch die ePrivacy-Verordnung der EU und den neuen Geschäftschancen für europäische Anbieter referieren. Abgeschlossen wird die Veranstaltung mit einer Podiumsdiskussion zum Thema "Sind nach der DSGVO Marktforschung, Online- und Direktmarketing noch möglich?". Hochkarätige Experten und Praktiker diskutieren zum Thema. Big-Data, Scoring, Profiling, Tracking sind längst State-of-the-Art im Bereich Marktforschung, Online- und Direktmarketing. Sind sie mit den Anforderungen der DSGVO kompatibel? Moderation: Dr. Hans G. Zeger, CEO e-commerce monitoring gmbh & Obmann ARGE DATEN Weitere Themen und Vortragende (Auswahl) Die Funktion des Datenschutzbeauftragten im Gefüge der DSGVO Assoz. Univ. Prof. Dr. Christian Bergauer, Universität Graz GDPR-Watchdogs: Die Europäische Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden Mag. Christina Maria Schwaiger, CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte Beschwerderechte seit Inkrafttreten der GDPR - die Praxis Mag. Judith Leschanz, A1 Telekom Löschpflicht gemäß DSGVO - (automatisiertes) Löschkonzept am Beispiel SAP HR Michael Mrak, Casinos Austria DSGVO und Personalverrechnung Dr. Irina Prinz, Rabel & Partner GmbH Cloud-Services & DSGVO - eine datenschutzrechtliche Herausforderung Dr. Günter Leissler, Schönherr Rechtsanwälte Termin | Zeit | Ort 22. Oktober 2019 von 9:00 - 17:30 Uhr Registrierung: 8:30 - 9:00 Uhr NH Danube City, Wagramer Straße 21, 1220 Wien Kosten | Konditionen EUR 650,- + Ust - Der Unkostenbeitrag inkludiert Seminarunterlagen, Pausenbewirtung und Mittagessen. Betreuung Für Fragen steht Ihnen das Team der e-commerce monitoring gmbh gern zur Verfügung (+43 (1) 53 20 944-49, info@argedaten.at). Presseanfragen Presseanfragen richten Sie direkt an privacy@argedaten.at . (Ende) Aussender: e-commerce monitoring gmbh in Kooperation mit ARGE DATEN Ansprechpartner: Julia Komarow Tel.: +43 1 53 20 944 - 49 E-Mail: info@argedaten.at Website: seminar.argedaten.at/betrieb2019 Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190715014

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2019 04:41 ET (08:41 GMT)