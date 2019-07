Die heftige Gewinnwarnung des Chemiekonzerns BASF hat auch am Anleihenmarkt Konsequenzen. Denn als erste internationale Ratingagentur hat MOODY'S BASF - und damit seine ausstehenden Anleihen - auf einen negativen Ausblick abgesenkt. Dies bedeutet, dass aus Sicht von MOODY'S eine Herabstufung der Bonität in den nächsten 12-18 Monaten möglich wäre.Betroffen wäre davon nicht nur das reine Emittentenrating. Dieses liegt bei MOODY'S derzeit bei A1. Dies ist in der Rating-Skala von MOODY'S der fünftbeste Wert. Allerdings wäre diese Agentur bezüglich der Einstufung von BASF eher ein Nachzügler. Denn sowohl bei Standard & Poor's als auch Fitch hat BASF derzeit ein Rating von A und damit vergleichbar schon eine Stufe schlechter als bei MOODY'S.

