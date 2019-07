Die großen Tech-Konzerne dominieren die Spitzenplätze im aktuellen Börsenranking von EY. In Europa gibt es nicht viele Unternehmen, die mit amerikanischen Gesellschaften mithalten können. Rühmliche Ausnahme: Nestlé. Der Chart des Schweizer Traditionskonzerns ist ein Traum, die Rekordjagd dürfte weitergehen.Nestlé ist in Sachen Marktkapitalisierung die Nummer 1 in Europa. Laut der aktuellen Liste der 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt, veröffentlicht von der Unternehmensberatung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...