Liberty Gold Corp. gab kürzlich bekannt, dass es seinen Anteil an der Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte Halilaga verkaufen möchte, die sich in der Provinz Biga im Nordwesten der Türkei befindet. Der Verkauf soll an das Unternehmen Cengiz Holdings A.Ș. stattfinden.



Im Rahmen der Transaktion haben Liberty Gold und dessen Join-Venture-Partner, Teck Madencilik Sanayi Ticaret A.Ș., eine Tochtergesellschaft von Teck Resources Ltd., beschlossen, das Projekt gegen eine Vergütung von 55 Millionen US-Dollar zu verkaufen.



Die Zahlung soll in drei Phasen über zwei Jahre erfolgen, wobei Teck 60% der Vergütung und Liberty Gold 40% der Vergütung erhalten wird. Cengiz wird das Projekt durch Kauf von Aktien eines türkischen Unternehmens erwerben, die sich derzeit im Besitz von Teck und Liberty Gold befinden.



Somit wird Liberty Gold im Rahmen der Transaktion 22 Millionen US-Dollar erhalten.



