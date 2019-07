FONDS SUPER MARKT: FondsSuperMarkt mit hoher Wachstumsdynamik im ersten Halbjahr 2019 DGAP-News: FONDS SUPER MARKT / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges FONDS SUPER MARKT: FondsSuperMarkt mit hoher Wachstumsdynamik im ersten Halbjahr 2019 15.07.2019 / 11:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FondsSuperMarkt mit hoher Wachstumsdynamik im ersten Halbjahr 2019 - Verwaltetes Kundenvermögen ist im ersten Halbjahr 2019 um 16 Prozent auf rd. 165 Mio. Euro gewachsen - Kundenvermögen gegenüber Vorjahreszeitraum plus 12,5 Prozent - Unabhängiges Verbraucherportal getestet.de bewertet FondsSuperMarkt mit "sehr gut" Miltenberg, 15. Juli 2019 - FondsSuperMarkt ( www.fonds-super-markt.de), eine der führenden Fondsplattformen im Internet, kann auch im ersten Halbjahr 2019 eine zweistellige Wachstumsrate beim verwalteten Kundenvermögen verzeichnen. Zum 30.06.2019 lag es mit gut 165 Mio. Euro um über 16 Prozent höher als am Jahresende 2018. Auf Jahressicht, d. h. verglichen mit dem 30.06.2018, legte das verwaltete Kundenvermögen um rund 13 Prozent zu. Höhere Anzahl von Depoteröffnungen Auch die Zahl der neu eröffneten Depots bei FondsSuperMarkt entwickelt sich weiter sehr positiv. Im ersten Halbjahr 2019 wurden rund 15 Prozent mehr Depots als im Vorjahreszeitraum neu eingerichtet. Somit haben der verstärkte Ausbau der Vertriebsaktivitäten und das verbesserte Serviceangebot, wie die vollständige Digitalisierung des Depoteröffnungsverfahrens, weiter Früchte getragen. Das Unternehmen, das zur Miltenberger Finanzgruppe gehört, schaut auch für das zweite Halbjahr zuversichtlich in die Zukunft. Frank Berberich, Vorstand und Gesellschafter von FondsSuperMarkt: "Wir freuen uns, dass zehn Jahre nach der Gründung von FondsSuperMarkt unser Angebot bei Privatanlegern weiterhin so hohen Anklang findet, was durch die zweistelligen Wachstumsraten beim verwalteten Kundenvermögen unterstrichen wird." Marco Kantner, Vorstand von FondsSuperMarkt: "Wir möchten auch im zweiten Halbjahr bei dem verwalteten Kundenvermögen und der Anzahl der Depoteröffnungen kräftig wachsen und unseren Marktanteil weiter ausbauen." Sehr gute Bewertung durch Verbraucherportal getestet.de Das unabhängige Verbraucherportal getestet.de hat zudem FondsSuperMarkt mit dem Prädikat "sehr gut" bewertet. Getestet.de nimmt bei anonymen Vergleichstests den Internetauftritt von Unternehmen aus sämtlichen Branchen im Hinblick auf ihre Nutzerfreundlichkeit unter die Lupe. Besonders positiv aufgefallen ist den Testern das Tool "Fondsfinder". Auch wird die Kundennähe in Form von telefonischer und schriftlicher Beratung, Social Media und der FondsSuperMarkt-App gelobt. Der Internetauftritt von FondsSuperMarkt wurde mit der Bestnote 1,0 bewertet, der Service mit 1,2. Daraus ergibt sich eine Endnote von 1,1. Über FondsSuperMarkt FondsSuperMarkt ist mit mehr als 21.000 angebotenen Produkten eine der führenden Fondsplattformen im Internet. Rund 8.300 Kunden vertrauen bereits auf das Angebot des unabhängigen Vermittlers von Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Dabei richtet sich FondsSuperMarkt an Anleger, die kostenbewusste Selbstentscheider sind und bietet diesen neben einer einzigartigen Zahl von Fonds ohne Ausgabeaufschlag u. a. umfangreiche Analysetools zur Fondsauswahl. Zu den dauerhaft günstigen Konditionen zählt neben dem komplett entfallenden Ausgabeaufschlag bei den meisten Fonds beispielsweise ein kostenloses ebase-Depot bereits ab einem Depotvolumen von 1.500 Euro. FondsSuperMarkt gehört zur Miltenberger Fondsvermittler-Gruppe, die aktuell Kundenvermögen von rund 470 Mio. Euro betreut. Weitere Informationen unter www.fonds-super-markt.de Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon: +49 (69) 90 55 05 52 E-Mail: fondssupermarkt@edicto.de 15.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 841221 15.07.2019 AXC0089 2019-07-15/11:26