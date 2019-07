Auch in diesem Jahr hat sich die bbg Betriebsberatungs GmbH als DKM-Organisator wieder starke Partner an ihre Seite geholt, wenn es darum geht, das Kongressprogramm so aktuell und vielfältig wie möglich zu gestalten. Insgesamt 16 Kongresse ergänzen diesmal den Messebetrieb. Drei davon werden heute vorgestellt:

Den vollständigen Artikel lesen ...