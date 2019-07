Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 vor Zahlen von 17,40 auf 15 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Patrick Schmidt rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit wenig inspirierenden Ergebnissen für das erste Halbjahr. Die Umsatzentwicklung des Medienkonzerns dürfte recht positiv gewesen sein, die Margen dürften aber deutlich unter Investitionen und einem ungünstigen Geschäftsmix gelitten haben./ag/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-07-15/11:44

ISIN: DE000PSM7770