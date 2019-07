FRANKFURT (Dow Jones)--Der zum Technologiekonzern Rheinmetall gehörende Automobilzulieferer hat ein neuartiges Kühlmittelventil entwickelt und dafür nun einen Großauftrag eines deutschen Premiumherstellers erhalten. Die am Standort Neuss entwickelten und produzierten Ventile werden in den Fahrzeugen des Auftraggebers ab 2021 mit einem Gesamtauftragsvolumen von rund 50 Millionen Euro in Serie gehen, wie Rheinmetall mitteilte.

Die Besonderheit dieser neuen Kühlmittelventile ist, dass sie sowohl bei Fahrzeugen mit traditionellen Verbrennungsmotoren als auch in batterieelektrischen Fahrzeugen zum Einsatz kommen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2019 05:15 ET (09:15 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.