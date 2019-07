International geht die Reise nach oben derzeit sehr schnell weiter. Der S&P 500 ging kurz nach dem Dow-Rekord erstmals über der Marke von 3000 Punkten aus dem Handel. Da haben wir nun einen Vergleich mit dem ATX in absoluten Indexwerten. Nachbörslich wurde bekannt, dass sich die US-Behörden und Facebook auf einen Vergleich über 5 Mrd. Dollar geeinigt haben, in Zusammenhang mit dem Cambridge Analytica Datenskandal. Diese Woche eröffnen die US-Banken mit ihren Quartalszahlen die Bilanzsaison Q2, das wird ein Realitätscheck. Heute kommt zunächst die Citi, morgen folgen JP Morgan, Goldman Sachs und Wells Fargo und am Mittwoch Bank of America. Das wird wohl auch die Banken im ATX bewegen. Im wikifolio Stockpicking Österreich (siehe Seite 3) ...

