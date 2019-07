Dass Begriffe wie Börse, Aktien und Kapitalmarkt in Österreich bei der breiten Bevölkerung noch immer negativ behaftet sind schmerzt mich, wie du dir denken kannst. Wiener-Börse-Vorstandschef Christoph (Boschan) fordert zurecht in einem aktuellen Interview mit dem Standard: "Finanz- und Wirtschaftsbildung gehören verpflichtend in die Lehrpläne." Das wäre ein wichtiger Schritt, die vorherrschenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...