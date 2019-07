Mit dem HEP - Solar Portfolio 1 investieren Anleger in ein Portfolio aus Solarkraftwerken. Wie der Initiator mitteilt, wurde nun das zweite Projekt in Japan erworben. Im Land der aufgehenden Sonne hat die Photovoltaik einen hohen Stellenwert.Die Reaktorkatastrophe in Fukushima im März 2011 veränderte die Energiepolitik Japans nachhaltig: Unter dem Eindruck der Havarie wurden nach und nach alle Atomkraftwerke der Insel vom Netz genommen, zwischen Herbst 2013 und Sommer 2015 war Japan völlig atomkraftfrei. Zwar sind inzwischen acht von den ursprünglich 54 Reaktoren wieder in Betrieb und für 18 Anlagen wird die Wieder- bzw. Neu-Inbetriebnahme verhandelt, doch der Energiemix des hochmodernen Landes hat sich komplett gewandelt. Japan setzt seither auf den konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem der Solarsektor boomt.

