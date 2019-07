Wien (www.anleihencheck.de) - Am vergangenen Montag platzierte Ungarns größte Bank OTP erfolgreich ihre erste MREL-fähige Tier-2-Anleihe (10NC5, erwartet Moody's Rating Ba1), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das faire Pricing zu finden sei in diesem Fall aufgrund des Fehlens einer geeigneten Peergruppe schwierig gewesen. Die Emission sei mit einer initialen Preisindikation von MS+350/375 BP angekündigt worden. Im Zuge des Emissionsprozesses sei das Pricing deutlich eingezogen worden bis auf MS+320 BP (2,875% Coupon). Zu diesen Konditionen habe das Orderbuch laut Bond Radar bei EUR 1 Mrd. gelegen. Damit habe die OTP Emission rund 20 BP innerhalb der Kurve von UniCredit gepreist, welche derzeit die Pricing Obergrenze für BB+ Tier-2-Instrumente europäischer Banken bilde. Im Sekundärhandel liege das Papier bisher etwas über dem Barausgabepreis von 99,738 und immer noch unter dem Nennwert. (News vom 11.07.2019) (15.07.2019/alc/n/a) ...

