Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für LEG von 125 auf 126 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuelle Diskussion um die Umsetzung des Mietendeckels in Berlin sei zwar mit vielen Unsicherheiten behaftet, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Da LEG aber nicht in der Bundeshauptstadt vertreten sei, sei für die Aktien dieses Immobilienunternehmens keine Szenarioanalyse nötig. Bei LEG hob Martin die recht gute Berechenbarkeit der Liquiditätszuflüsse positiv hervor./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 10:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-07-15/12:15

ISIN: DE000LEG1110