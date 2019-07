Elevate Credit vergibt Kredite gegen hohe Zinsen, an Menschen, die von normalen Banken keine Kredite mehr bekommen oder denen Geschwindingkeit viel wert ist. Die hohen Kredite sind aber auch nötig, da die Ausfallraten sehr hoch sein können (20%) um das zu finanzieren. Das Geschäft ist sicherlich nicht so angenehm wie eine Social Media App, aber Kunden haben so eine Alternative zu kriminellen Kredithaien, die nicht mit Algorithmen ausgestattet sind. Die Elevate Aktie ist ein Small Cap, der aber inzwischen sehr günstig bewertet ist und wenn er es schaffen würde eine milde Rezession zu überstehen auch vor einer Neubewertung stehen könnte, Dieser Artikel Elevate Credit (ELVT) Aktie: Fintech oder Kredithai erschien zuerst auf investresearch.net. ...

