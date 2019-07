Die IT-Systeme deutscher Banken gelten als veraltet und anfällig. Die Zahl der Vorfälle, die die Geldhäuser an die Bafin melden, sorgt für Kritik.

Deutsche Banken haben nach Erkenntnissen der Bundesregierung jedes Jahr mit Hunderten IT-Störungen zu kämpfen. Die Geldhäuser seien gesetzlich verpflichtet, die Aufsichtsbehörde Bafin unverzüglich über schwerwiegende Betriebs- und Sicherheitsvorfälle zu unterrichten. "Im Jahr 2018 wurden insgesamt 301 Zahlungssicherheitsvorfälle an die Bafin übermittelt", hieß es in einer Antwort des Finanzministeriums an den Grünen-Abgeordneten Danyal Bayaz, ...

