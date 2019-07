Die Quartalszahlen von Bank of America, JPMorgan und Co in dieser Woche haben gezeigt: Bei den großen US-Banken sprudeln die Gewinne trotz Flaute im Handelsgeschäft. Das spiegelt sich auch in der Performance der Aktien. Viele europäische Banken laufen der US-Konkurrenz dagegen immer noch klar hinterher. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks hat auf 12-Monats-Sicht rund 15 Prozent verloren. Die Analysten von Barclays rechnen nun aber mit einem Ende der Talfahrt.Als Gründe für ihren Optimismus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...