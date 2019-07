Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Richard Taylor in einem am Montag vorliegenden Ausblick zur Berichtssaison der Konsumgüterbranche. Sein Favorit ist Reckitt Benckiser, am wenigsten glaubt er derzeit an Henkel. Bei Beiersdorf dürfte das ungünstige Wetter in Westeuropa das Niveau-Geschäft verhagelt haben, gerade im Sonnenschutzbereich. In der Klebstoffsparte Tesa rechnet Taylor mit weiter mauem Wachstum unterhalb des Konzernziels./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

