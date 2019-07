Potsdam (ots) - Mit einem vierwöchigen kostenlosen Onlinekurs zum Umsetzen von Ideen in Prototypen und zu deren Testen rundet das deutsche Hasso-Plattner-Institut (HPI) seine Einführungen in die Innovationsmethode Design Thinking ab. Der letzte einer Serie von englischsprachigen Kursen startet am 28. August auf der Lernplattform openHPI. Er ist für jeden offen und überall abrufbar. Anmelden kann man sich unter https://open.hpi.de/courses/prototype2019.



Kursleiterinnen sind wie bei den vorangegangenen Kursen aus 2017 und 2018 Karen von Schmieden, Mana Taheri und Lena Mayer. Die drei arbeiten als Forscherinnen im HPI-Stanford Design Thinking Research Program und als Coaches an der HPI School of Design Thinking oder der HPI Academy. Ihr Ziel beim neuen Kurs ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die zentralen Methoden der schnellen Entwicklung einfacher, interaktiver Prototypen sowie der Durchführung von Nutzertests näherzubringen. Auch die Auswertung von Feedback gehört zum Programm.



Der Massive Open Online Course ist das dritte Modul einer Reihe, die 2017 mit dem Thema "Inspirations for Design - A Course on Human-Centered Research" begonnen wurde. 2018 folgte der Kurs "Human-Centered Design: From Synthesis to Creative Ideas". Beide Angebote sind - ebenso wie die allgemeine Einführung "Beyond Brockhaus Thinking: With Design Thinking to a Networked Culture" im Archiv der Lernplattform openHPI für das Selbststudium nach wie vor verfügbar. Für das neuste Angebot zum Prototyping und Testen ist die Teilnahme an den vorangegangenen Kursen keine Voraussetzung.



Insgesamt hatten sich mehr als 16.000 Interessenten aus aller Welt für die bisherigen Online-Kurse zum Innovationsansatz Design Thinking eingeschrieben. Dieser wird in immer mehr Organisationen und Unternehmen angewendet, um komplexe Probleme anzugehen und innovative Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, bei denen Nutzerbedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Das deutsche Hasso-Plattner-Institut (HPI), das Design Thinking als europäischer Pionier lehrt und erforscht, will mit den Kursen Menschen in aller Welt helfen, sich kreativ und innovativ auf die Herausforderungen der digitalen Transformation einzustellen.



Durchschnittlich gut drei Stunden Zeitaufwand pro Woche sind nach Angaben der drei Kursleiterinnen erforderlich, um den Stoff zu erarbeiten. Als ihre Zielgruppe definieren sie "alle, die im Alltag auf völlig neue Ideen kommen und im Beruf innovative Produkte und Dienstleistungen erfinden wollen".



Einige Fakten zu openHPI Gestartet am 5. September 2012 Einzelne Nutzer: rund 202.000* Kurseinschreibungen: rund 617.000* Ausgestellte Leistungsnachweise: mehr als 61.000* Archivierte Kurse fürs Selbststudium: rund 70* Kurs-Sprachen: Deutsch, Englisch, Chinesisch Webseite: https://open.hpi.de *alle Angaben beziehen sich auf Juni 2019



