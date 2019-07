Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group in ihrer jüngsten Studie zu einigen europäischen Banken von 44,00 auf 43,00 Euro gesenkt. Das Anlagevotum bleibt weiterhin bei "Kauf".

Neben dem Wirtschaftsabschwung in einigen Ländern, in denen die Erste Group agiert, nennt der Analyst Jernej Omahen auch den stärker werden Kostensenkungsdruck als möglichen Risikofaktor. Des Weiteren seien die Entwicklungen im operativen Geschäft schlechter als prognostiziert. Auch die zunehmenden regulativen Hürden werden in der Studie als risikohaft angesehen.

Am Montag zu Mittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,12 Prozent bei 33,52 Euro.

