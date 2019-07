Es hatte sich bereits in den letzten Monaten angekündigt und nun ist es so weit! Das TSI-USA-Depot ist auf ein neues Allzeithoch geklettert. Seit Start im Frühjahr 2016 konnte das Portfolio über 170 Prozent zulegen. Für einen Einstieg ist es jedoch noch lange nicht zu spät. Alle Depotwerte überzeugen mit einem intakten Kaufsignal.Im Vergleich zur letzten Ausgabe konnten so gut wie alle Portfoliowerte zulegen. Zwei der neun Aktien notieren bereits über 100 Prozent im Plus, zwei stehen kurz vor dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...