Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Covestro von 60 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für die Chemiebranche werde nicht länger mit einer Erholung im zweiten Halbjahr gerechnet, sondern der Fokus verschiebe sich bereits auf die Schätzungen für 2020, schrieb Analyst Charles Webb in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er kürzte seine Ergebnisschätzungen für den Kunststoffkonzern bis 2023 um bis zu 15 Prozent. Er sieht aber weiter große Bewertungschancen in der Aktie und lobt ihre Dividendenrendite./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2019 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-07-15/12:56

ISIN: DE0006062144