EQS Group-Media / 2019-07-15 / 12:28 *Veröffentlichung des Aktienkurses der Cannabis Health AG durch die SIX und Vereinigte Wirtschaftsdienste* Herisau (SCHWEIZ) - Das schweizerisch-mazedonische Joint Venture Cannabis Health AG etabliert sich am Zukunftsmarkt der Cannabis-Produktion. Seit kurzem ist der Aktienkurs der Cannabis Health AG im weltweiten Bankensystem durch die *SIX Financial Information* einsehbar und die Kursentwicklung wird auf den Webseiten der *vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste [1]* abgebildet. Die Entwicklung lässt Chief Marketing Officer Fabian Kippenberg positiv in die Zukunft blicken: "Die möglichen Absatzmargen in der weltweiten Cannabis-Produktion und dem Vertrieb von cannabishaltigen Produkten sind gigantisch. Durch die langjährige Erfahrung unseres Teams im internationalen Finanzhandel bieten wir die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unternehmenszukunft und positive Aktienkursentwicklung. Deshalb ist es auch ein wichtiger Schritt für uns, dass der Aktienkurses der Cannabis Health AG im weltweiten Bankensystem und die Veröffentlichung der Kursentwicklung auf den Webseiten der *vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste [1]* nun abrufbar ist." Chief Executive Officer Lars Orlamünde sagt: "Cannabis bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Die Cannabis Health AG und ihr Partnerunternehmen White & Fluffy GmbH tun viel, damit mehr Menschen davon profitieren können und bieten aus diesem Grund ausschliesslich hochwertige Hanfprodukte an. Gesundheit, Zuverlässigkeit und Qualität stehen bei uns an erster Stelle." *Über die Cannabis Health AG* Die Cannabis Health AG (CHAG) ist ein schweizerisch-nordmazedonisches Joint Venture, gegründet von Branchenexperten aus den Bereichen Medizin, Pharmazie und Logistik. Gemeinsam mit einem erfahrenen Partnernetzwerk entwickelt die CHAG innovative Produkte auf Cannabispflanzenbasis. Die CHAG arbeitet an einer stetigen Weiterentwicklung und Erforschung der Wirkmechanismen auf Grundlage aktueller Forschungsergebnisse. Cannabis Health AG Swiss Media Office Marcus Balogh E: chag@farner.ch T: +41 44 266 67 67 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=RKGUKIJBHV [2] Dokumenttitel: Veröffentlichung des Aktienkurses der Cannabis Health AG durch die SIX und Vereinigte Wirtschaftsdienste Emittent/Herausgeber: Cannabis Health AG Schlagwort(e): Finanzen Ende der Medienmitteilung 841259 2019-07-15 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=47f02833d2d3b121cb2f1b9f7537e781&application_id=841259&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ff052d3f906f94f6aeb79b9db7f84b72&application_id=841259&site_id=vwd&application_name=news

July 15, 2019 06:28 ET (10:28 GMT)