Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Symrise auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Für die Chemiebranche werde nicht länger mit einer Erholung im zweiten Halbjahr gerechnet, sondern der Fokus verschiebe sich bereits auf die Schätzungen für 2020, schrieb Analyst Charles Webb in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Beim Aromen- und Duftstoffhersteller rechnet er aber auch für das zweite Quartal mit starkem Wachstum, wenn auch nicht ganz so dynamisch wie zum Jahresauftakt./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2019 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-07-15/13:00

ISIN: DE000SYM9999