(Trendbrief) - Die Divergenz zwischen den amerikanischen und europäischen Börsen hat sich am vergangenen Freitag ausgeweitet. Während die führenden US-Barometer mit Kursgewinnen von bis zu 0,9% auf neue historische Rekordstände kletterten, traten die Indizes in Europa auf der Stelle. Im Durchschnitt legten unsere 14 Leitbarometer um 0,1% zu. Zur technischen Situation im Einzelnen: An...

Den vollständigen Artikel lesen ...