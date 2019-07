London (www.fondscheck.de) - Im vierten Quartal 2018 brachen die Kurse an den Finanzmärkten ein, so die Experten von Schroders.Auf die erhöhte Volatilität habe eine Mehrheit sowohl der Anleger weltweit als auch der Investoren in Deutschland und Österreich umgehend reagiert und das Risikoprofil ihrer Investments angepasst. Dies zeige die Schroders Global Investor Study 2019, für die mehr als 25.000 Teilnehmer in 32 Ländern befragt worden seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...