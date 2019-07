Munsbach (www.fondscheck.de) - Gold hat jüngst einen beachtlichen Kursanstieg verzeichnet, so die Experten von ETHENEA Nach über fünfjähriger Seitwärtskonsolidierung sei der Preis des Edelmetalls nach oben ausgebrochen und habe in diesem Jahr bereits ein Kursplus von über zehn Prozent verbuchen können. Seit den Tiefständen des vergangenen Sommers habe der Preis sogar um fast 25 Prozent zugenommen. "Bei sinnvoller Gewichtung im Portfolio hat Gold mehrere wertvolle Eigenschaften", sage Michael Blümke, Portfolio Manager des Ethna-Aktiv (ISIN LU0136412771/ WKN 764930) bei Ethenea. Gold diene als liquide Assetklasse ohne Kreditrisiko, als Diversifikator, der das Portfolio in Stressphasen stabilisiere, aber auch als zusätzliche Performancequelle, die das Vermögen vor allem in Krisenzeiten absichern oder sogar vermehren könne. "Aus diesem Grund ist eine aktiv gesteuerte Beimischung von bis zu acht Prozent empfehlenswert, um den langfristigen, risikoadjustierten Ertrag des Portfolios nachhaltig zu verbessern", sage Blümke. ...

