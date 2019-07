Zürich (awp) - Die Verkäufe in den Aktien der Hochdorf Holding halten an. Die Aktionäre steigen zunehmend bei dem in rauer See segelnden Milchverarbeiter aus. Der Aktienkurs fällt nahezu auf Jahrestief. Bis um 12.30 Uhr fällt die Aktie um 3,2 Prozent auf 82,50 Franken. Damit notiert die Aktie, die im laufenden Jahr gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...