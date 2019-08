Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta036/07.08.2019/17:45) - Im Zuge ihrer Fokussierung hat die HOCHDORF Holding AG, wie am 8. Juli 2019 angekündigt, ihre 90%-Beteiligung an der HOCHDORF South Africa Ltd an die African Chocolate Café Ltd verkauft. Der Verkauf erfolgt rückwirkend per 30.06.2019. Die Transaktionsdetails werden im Halbjahresbericht vom 20. August 2019 veröffentlicht.



(Ende)



