Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Daimler nach einer weiteren Gewinnwarnung von 53 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ihm dränge sich der Eindruck auf, dass es sich um in Teilen um "Aufräumarbeiten" nach dem Abgang des ehemaligen Vorstandschefs Dieter Zetsche handele, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund einer mit zahlreichen Unwägbarkeiten behafteten Gemengelage rät er weiter zum "Halten" mit einem niedrigeren Kursziel./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / 09:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2019 / 10:40 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-07-15/13:32

ISIN: DE0007100000