Brennstoffzellensystem-Lösung in Sub-Megawatt-Größe

Kriterien für extrem niedrige Schadstoffemissionen

Hocheffiziente und kostengünstige Erzeugung von elektrischer Leistung und Wärme

DANBURY, Conn. und TAUFKIRCHEN, Deutschland, July 15, 2019(Nasdaq: FCEL), ein weltweit führender Anbieter von sauberen, innovativen und bezahlbaren Brennstoffzellenlösungen für die Bereitstellung, Rückgewinnung und Speicherung von Energie, gab heute bekannt, dass die dezentrale Erzeugungslösung für den europäischen Markt mit den Brennstoffzellensystemen SureSource 250 und SureSource 400 neu eingeführt wurde. Diese Brennstoffzellen werden in Torrington, CT, hergestellt und in Europa in der FuelCell Energy Produktionsstätte in Taufkirchen, Deutschland, montiert.

"Der überlegene elektrische Wirkungsgrad, die extrem niedrigen Schadstoffemissionen (NOx, SOx, PM) und das im Vergleich zu Motoren und Turbinen geringe Geräuschprofil machen die SureSource-Sub-MW-Systeme zu einer idealen Technologie für den gewerblichen und privaten Bereich in Europa", sagte Jennifer Arasimowicz, Interim President und Chief Commercial Officer. "Wir freuen uns, unsere Präsenz und den Einsatz von Brennstoffzellenlösungen in den Märkten Deutschland, Italien, Großbritannien, Benelux, Frankreich und Spanien für dezentrale Stromerzeugung auszubauen."

Zunehmende staatliche Initiativen und die Motivation im Rahmen einer neuen Anreizpolitik für erneuerbare Energien sind die wichtigsten Treiber in Europa, einer der am schnellsten wachsenden Regionen im Markt für Brennstoffzellentechnologie. Die jüngsten Verbesserungen der Stapel-Lebensdauer von SureSource-Brennstoffzellen reduzieren die Wartungskosten und verbessern die Wirtschaftlichkeit kleinerer Projekte. Die SureSource 250 und 400 können direkt mit Biogas betrieben werden. So können kleine Kläranlagen, die anaerobes Faulgas (ADG) erzeugen, diese Brennstoffzellensysteme aufnehmen, um erneuerbare Energie und Wärme ohne Schadstoffe und Partikel zu erzeugen. Zusätzlich zu den Kläranlagen profitieren die Brennstoffzellenlösungen von FuelCell Energy von zusätzlichen Biomassemärkten wie Brauereien, Biomasseanlagen und Deponien, indem sie regenerativen Grundlastkraftstoff erzeugen und die in konventionellen kleinen Blockheizkraftwerken erzeugten NOx, Sox und PM eliminieren.

"Wir freuen uns, dass FuelCell Energy mit seinen 250 und 400 kW Carbonat-Brennstoffzellen wieder in den Sub-MW-Markt für dezentrale Stromerzeugung eintritt", sagt Alexander Fenzl, Country Head B2B Solutions Germany, E.ON Business Solutions. "Ihr hoher elektrischer Wirkungsgrad und ihre extrem niedrigen Schadstoffemissionen passen gut zu unserem Geschäft und unserem Bestreben, zur Dekarbonisierung des Industrie- und Handelssektors in Deutschland und anderen EU-Ländern beizutragen."

SureSource-Kraftwerke liefern Energie effizient, zuverlässig und wirtschaftlich dort, wo sie gebraucht wird - ohne schädliche Emissionen. In Deutschland erhalten die Sub-MW SureSource-Systeme eine 60-prozentige Ermäßigung auf den EEG-Zuschlag ("Erneuerbare-Energien-Gesetz") und sind damit wettbewerbsfähiger als das Stromnetz. Die erste Installation von SureSource 400 wurde im Januar 2018 im Radisson Hotel in Frankfurt am Main in Betrieb genommen und hat eine Verfügbarkeit von mehr als 90 % gezeigt. Diese Anlage wird von der FuelCell Energy Solutions, GmbH im Rahmen eines 10-jährigen Stromabnahmevertrages betrieben und ist Eigentum von E.ON.

SureSource-Kraftwerke lösen energie-, umwelt- und geschäftsbedingte Herausforderungen bei der Stromerzeugung, indem sie ultrareine, effiziente und zuverlässige dezentrale Stromerzeugung anbieten. Die Brennstoffzellen kombinieren einen Brennstoff wie erneuerbares Biogas, gerichtetes Biogas oder sauberes Erdgas mit Sauerstoff aus der Umgebungsluft, um über einen elektrochemischen Prozess effizient ultrareinen Strom und nutzbare hochwertige Wärme zu erzeugen. Die Kunden profitieren von Betriebskostensenkungen, die so ausgelegt sind, dass sie die Nachhaltigkeitsziele unterstützen und die Zuverlässigkeit der Stromversorgung erhöhen. Mit hohen Verfügbarkeits- und Kapazitätsfaktoren leisten Brennstoffzellenkraftwerke einen sinnvollen Beitrag zur Erreichung der Ziele des Renewable Portfolio Standard.

