Nass Valley Gateway Ltd.: Armand Assante neues Mitglied des Verwaltungsrates DGAP-News: Nass Valley Gateway Ltd. / Schlagwort(e): Personalie Nass Valley Gateway Ltd.: Armand Assante neues Mitglied des Verwaltungsrates 15.07.2019 / 14:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NASS VALLEY GATEWAY LTD. Armand Assante neues Mitglied des Verwaltungsrates Vancouver/Frankfurt - 15. Juli 2019: Nass Valley Gateway Ltd. (das "Unternehmen" oder "Nass Valley"), ein diversifiziertes Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Produktion und vertikale Integration von Cannabidiol (CBD)-Produkten ohne Tetrahydrocannabinol (THC) konzentriert, gab die Ernennung des internationalen Filmstars Armand Assante zum Mitglied des Verwaltungsrats als unabhängiger Direktor und Mitglied des Audit Committee bekannt. Neben Herrn Assantes herausragender Schauspielkarriere, zu der Emmy Awards, Golden Globe Nominierungen und ein Lifetime Achievement Award gehören, wissen nur wenige von seiner Arbeit in den Bereichen Philanthropie, Landwirtschaft, Kosmetikindustrie und Outdoor-Initiativen. Der Präsident und CEO des Unternehmens, John Peter Affenita, kommentierte dies: "Herr Assante ist wirklich ein bemerkenswerter Gentleman. Ich bin sicher, dass Herr Assante die gleiche Leidenschaft und Kraft in den Vorstand einbringen wird wie bei den Projekten, mit denen er derzeit arbeitet, und ich habe keinen Zweifel daran, dass seine Beiträge für Nass Valley von Vorteil sein werden." Mit der Entwicklung des CBD-Geschäfts sucht das Management intensiv nach hochqualifizierten Mitarbeitern, um Nass Valley in dieses schnell wachsenden Industriesegment zu führen. Deshalb hat Nass Valley auch Michael Semler, den derzeitigen CFO von Advanced Bioceuticals Limited, in den Verwaltungsrat und das Audit Committee berufen. Mit seiner Verpflichtung in das Audit Committee zeigt Nass Valley sein anhaltendes Engagement für die Unternehmensführung. Investor Relations Service: Auf der Deutschen Herbstkonferenz am 2. und 3. September 2019 in Frankfurt wird Nass Valley erstmals in Deutschland eine Präsentation für Investoren, Finanzanalysten und Journalisten halten. Auf dieser Konferenz werden rund 100 börsennotierte Unternehmen ihre Equity Stories vor mehr als 500 Teilnehmern präsentieren. Investor Relations Kontakt: Maximilian Fischer, E-Mail: maximilian.fischer@kirchhoff.de Tel: +49 172 8241464 Über Nass Valley Gateway Ltd. Nass Valley Gateway Ltd. ist spezialisiert auf die Herstellung und den Verkauf von langlebigen medizinischen Geräten für Patienten mit chronischen Schmerzen und die Vermarktung und den Verkauf von Cannabidiol (CBD) verwandten Konsumgütern. Nass Valley wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Im Jahr 2019 schloss die Gesellschaft den Erwerb ihrer beiden wichtigsten Tochtergesellschaften ab: Pro-Thotics Technology Inc. (PTI) und Advanced Bioceuticals Limited (ABL). PTI ist spezialisiert auf rezeptfreie und individuelle Orthesen für Patienten, die Produkte für chronische Schmerzen benötigen. ABL ist im Bereich des Verkaufs von CBD-bezogenen Produkten für den internen Gebrauch sowie für Hautpflegezwecke tätig. 15.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Nass Valley Gateway Ltd. 422 Richards Street, Suite 170 V6B 2Z Vancouver Kanada Telefon: +1 (604) 617-6794 E-Mail: HQ@nassvalleygateway.com Internet: www.nassvalleygateway.com ISIN: CA6315202029 WKN: A1JVHM Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart; Toronto EQS News ID: 841331 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 841331 15.07.2019 ISIN CA6315202029 AXC0137 2019-07-15/14:18