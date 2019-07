Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 4920 auf 5200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Derryn Maade schraubte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Rohstoffkonzerns nach oben, da er nun mit höheren Eisenerzpreisen rechnet. Generell böten die Aktien zwar weiterhin eine attraktive Rendite, allerdings sei das Aufwärtspotenzial begrenzt./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 15:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-07-15/14:39

ISIN: GB0007188757