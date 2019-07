Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Glencore von 385 auf 360 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Derryn Maade reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Preisprognosen für einige Basismetalle. Zudem sei der Rohstoffkonzern nicht im Eisenerzgeschäft tätig und verpasse so die jüngste Preis-Rally in diesem Segment. Gleichwohl seien die Aktien weiterhin attraktiv bewertet./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 15:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-07-15/14:40

ISIN: JE00B4T3BW64