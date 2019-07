Berlin (www.aktiencheck.de) - Blickt man auf die europäischen umsatzstarken Indices, wie den Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) oder den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so ist deren Weg zu den alten Rekordständen noch weit, so die Experten von LYNX Broker. Anders in den USA: Die US-Leitindices Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hätten am Freitag einmal mehr neue Rekordstände erreicht, der Dow Jones habe die 27.000-Punkte-Marke deutlich hinter sich gelassen und auch der NASDAQ 100 sei einen neuen Rekord gebrochen und liege jetzt nicht mehr weit von der 8.000-Punkte-Marke entfernt. ...

