Ein Kommentar von Alfred Maydorn: Das Handelsblatt hat am Montag einen Artikel mit dem Titel "Tesla in der Liquiditätsfalle - Scheitert der Elektropionier?" veröffentlicht. Die Analysten von ARK Invest wiederum geben der Tesla-Aktie ein Kursziel von 4.000 Dollar für das Jahr 2023. Bei Tesla gibt es weiterhin nur schwarz oder weiß, entweder man sehnt förmlich das Ende des Konzerns herbei oder man schwelgt in Visionen und ebensolchen Kurszielen.Bei Tesla gibt es keinen Mittelweg, weder bei den Journalisten ...

