Die Aktie von Activision Blizzard bleibt in der Seitwärtsrange zwischen 40 und 50 Dollar gefangen. Die Zurückhaltung der Anleger ist verständlich - 2019 ist ein schwaches Jahr für den Spielekonzern. Doch es könnte eine Überraschung geben.Denn am 27. August wird "WoW Classic" veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein Remake der Ur-Version des erfolgreichen Multiplayer-Rollenspieles "World of Warcraft".Das Erfolgs-Franchise von Activision Blizzard ist bereits 2004 erschienen und hat seit 2011 mit ...

