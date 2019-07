Die Rekordjagd an den US-Börsen schiebt die Aktienkurse hier zu Lande an und die schwachen China-Daten auf die Seite. Warum die Zahlen aus Asien auch am Ölmarkt die Anleger kalt lassen verrät Derivate-Experte Volker Meinel im wöchentlichen Marktgespräch.