Nike hat in den letzten Wochen eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet und mit dem Sprung über die Nackenlinie bestätigt. In Kürze dürfte der US-Sportartikelhersteller das Rekordhoch bei 90 Dollar in Angriff nehmen. Bei einem erfolgreichen Ausbruch wäre dieses Produkt eine gute Wahl.

