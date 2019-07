München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das diesjährige "SommerKino im Ersten" startet am 22. Juli um 20:15 Uhr mit der Free-TV-Premiere der Tragikomödie "Plötzlich Papa", in der Omar Sy nach "Ziemlich beste Freunde" endlich wieder in einer Paraderolle zu sehen ist. Völlig unerwartet wird er mit den Herausforderungen des Vaterseins und der Kindererziehung konfrontiert. Mit viel Humor und Gefühl spielt er sich zusammen mit Gloria Colston als Vater-Tochter-Gespann in die Herzen der Zuschauer. Die Abendzeitung schrieb über den Film: "Die knallbunte Tragikomödie lebt vom Zusammenspiel zwischen Sy und der kleinen Gloria Colston, ein kaum zu bändigendes Energiebündel, das einfach mitreißt. Da stieben die Funken und stimmt die Chemie, ein beschwingtes Duo in Bestform."



Am Tag darauf, am 23. Juli, folgt um 22:45 Uhr der zweite Film des diesjährigen "SommerKinos": "Das Leben ist ein Fest". Nach dem Riesenerfolg von "Ziemlich beste Freunde" präsentieren die Regisseure und Drehbuchautoren Olivier Nakache und Éric Toledano ein weiteres Mal eine großartige französische Gesellschaftskomödie mit unvorhergesehenen Wendungen und schreiend komischen Momenten. Der preisgekrönte Schauspieler und Drehbuchautor Jean-Pierre Bacri verkörpert dabei den Hochzeitsplaner Max Angély. Der mit allen Wassern gewaschene Meister seines Fachs soll mit seinem chaotischen Team die Hochzeit des eitlen Pierre (Benjamin Lavernhe) auf dem dafür eigens angemieteten Landschloss vor den Toren Paris schmeißen - und dabei geht schief, was schiefgehen kann.



Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesen und allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http:/ /www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.html



Bei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino im Ersten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseuren und Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mit deutscher Beteiligung ("Sauerkrautkoma", "Toni Erdmann", Vorwärts immer!" oder "Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner") wenden Sie sich bitte gerne an die betreuende Presseagentur Just Publicity.



Audio-Dateien aus und zu den Filmen finden Sie bei http://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de. Die Pressemappe steht ebenfalls zum Download bereit: https://presse.daserste.de/pressemappen/index.html



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Lars Jacob Presse und Information das Erste Tel.: 089/5900-42898 E-Mail: lars.jacob@DasErste.de Myriam Thieser ARD Degeto Pressestelle Tel.: 069/1509-420 E-Mail: myriam.thieser@degeto.de Regine Baschny & Viktoria Zima Just Publicity GmbH Tel.: 089/20208260 E-Mail: info@just-publicity.com