Die Erholung bei General Electric ist zuletzt ins Stocken geraten. Seit Monaten pendelt die Aktie der US-Industrieikone rund um die 10-Dollar-Marke. Ein Ende der Konsolidierung ist derzeit nicht in Sicht. Am Montag kommt die Aktie vielmehr wieder unter Druck. Ursache ist eine eher pessimistische Studie der UBS.Nach der Outperformance zu Jahresbeginn sei es für GE weiter Zeit, "durchzuatmen", so UBS-Analyst Damian Karas. Er reduzierte seine Schätzung für den industriellen Cash Flow auf -1,5 Milliarden ...

