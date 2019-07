Die großen US-Indizes jagten in der vergangenen Woche von einem Rekord zum nächsten. Der Dow Jones überwand dabei die 27.000 Punkte-Marke. Am Freitag gewann er knapp ein Prozent hinzu. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,6 Prozent nach oben.



Bei den Einzelwerten geht es heute um die Citigroup, Facebook, Amazon und Boeing. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.