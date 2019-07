Hamburg (ots) -



Vom 13. bis 15. September 2019 locken die Hamburg Cruise Days, Europas größtes Publikumsevent zum Thema Kreuzfahrt, mit einer Rekordbeteiligung von 12 Kreuzfahrtschiffen wieder hunderttausende Besucher in den Hamburger Hafen. Das international beliebte maritime Event findet in diesem Jahr bereits zum siebten Mal statt und stellt nach wie vor eine der wichtigsten Eventsäulen für die Hansestadt dar. Hamburg Tourismus hat passende Angebote für das Event im Gepäck.



Am Freitagabend wird es erstmalig eine spektakuläre Licht- und Laser-Inszenierung geben, die, untermalt mit Pyroeffekten und sphärischer Soundkulisse, die Elbe, die vor Anker liegenden Schiffe und die Hafenkante optisch zu einer Einheit verbindet. Das Highlight auf dem Wasser wird aber wieder die Große Hamburg Cruise Days Parade am Abend des Event-Samstags sein, bei der fünf große Cruise Liner - angeführt von der AIDAperla - gemeinsam elbabwärts ziehen.



Auch in diesem Jahr wird die Welt der Kreuzfahrt an Land gebracht. Verschiedene Themeninseln mit musikalischem Bühnenprogramm, hochwertiger Gastronomie, Sport- und Wellnessangeboten, maritimen Shoppingmöglichkeiten und Veranstaltungsflächen der Reedereien bieten alles rund um das Thema Kreuzfahrt.



Insgesamt 12 Kreuzfahrtschiffe werden am Hamburg Cruise Days Wochenende die Hansestadt anlaufen. Mit dabei sind AIDAperla, AIDAsol, AIDAvita (alle AIDA Cruises), Amadea (Phoenix Reisen), Costa Mediterranea (Costa Kreuzfahrten), EUROPA und EUROPA 2 (beide Hapag-Lloyd Cruises), Mein Schiff 4 (TUI Cruises), MSC Preziosa (MSC Kreuzfahrten), World Explorer (nicko cruises) sowie zwei Flusskreuzfahrtschiffe.



Beleuchtet wird der Laufsteg durch die Lichtinszenierung "Blue Port Hamburg", die bereits eine Woche vor Start der Hamburg Cruise Days, am 6. September 2019, für eine einmalige Atmosphäre sorgen wird. Über hundert Objekte im Hamburger Hafen wird Künstler Michael Batz zwischen Elbbrücken und Övelgönne illuminieren.



Infos zum Event: www.hamburgcruisedays.de.



Hamburg Tourismus hat Reisepakete zum Event ab 265 Euro pro Person im Angebot. Weitere Informationen und Buchung hier und telefonisch unter (+49) 40-30051-721.



Medienkontakt: Hamburg Tourismus GmbH Julia Bankus Media Relations Tel: +49-40-300-51-495 Email: bankus@hamburg-tourismus.de Web: www.hamburg-tourismus.de