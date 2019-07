Unterföhring (ots) - - Die Halbfinals Newcastle gegen Wolverhampton und ManCity gegen West Ham am Mittwoch (ab 11.50 und 14.20 Uhr) live, das Spiel um Platz 3 und das Finale am Samstag (ab 10.50 und 13.20 Uhr) live auf Sky Sport 1 HD



- Ab dem 9 August zeigt Sky exklusiv alle 380 Spiele der Premier League 2019/20 in voller Länge, mit 232 Spielen überträgt Sky mehr als jemals zuvor in Deutschland live



- Exklusiv für Sky Q Kunden: In der Saison 2019/20 überträgt Sky erstmals in Deutschland ein Topspiel pro Spieltag auch in Ultra HD



Drei Wochen vor Beginn der Premier-League-Saison 2019/20 erhalten Sky Kunden einen ersten Vorgeschmack auf die neue Spielzeit. Am Mittwoch und Samstag überträgt Sky die Premier League Asia Trophy live und exklusiv.



Seit 2003 wird das Vorbereitungsturnier alle zwei Jahre in Asien ausgetragen. Zur diesjährigen neunten Auflage ist die Premier League zu Gast in China. Mit Manchester City ist dieses Mal der Englische Meister mit von der Partie. Das Guardiola-Team trifft am Mittwoch im Halbfinale in Nanjing auf West Ham United (ab 14.20 Uhr). Bereits davor überträgt Sky ab 11.50 Uhr erste Halbfinale zwischen Newcastle United und den Wolverhampton Wanderers. Am Samstag, 20. Juli finden dann in Shanghai zunächst das Spiel um Platz 3 (ab 10.50 Uhr) und im Anschluss das Finale (ab 13.20 Uhr) statt. Alle vier Begegnungen überträgt Sky auf Sky Sport 1 HD live und exklusiv.



Als Kommentatoren im Einsatz sind am Mittwoch Marcel Meinert (Newcastle - Wolverhampton) und Toni Tomic (ManCity -West Ham), der auch das Finale am Samstag kommentiert. Sven Schröter begleitet das Spiel um Platz 3.



Die Premier League von 2019/20 bis 2021/22 exklusiv bei Sky



Die Premier League kehrt in neuen Saison zu Sky Deutschland zurück. Los geht es am Freitag, 9. August mit dem Eröffnungsspiel FC Liverpool gegen Norwich City. Insgesamt können Sky Kunden alle 380 Spiele der Saison 2019/20 in voller Länge sehen. Mit 232 Partien wird Sky mehr Begegnungen als jemals zuvor in Deutschland live übertragen und im Rahmen dieses Angebots zu jeder Anstoßzeit mindestens ein Match live zeigen. Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, erstmals in Deutschland ein Topspiel pro Spieltag in Ultra HD zu erleben.



Die neue Vereinbarung gilt von 2019/20 bis einschließlich der Spielzeit 2021/22. Während der dreijährigen Laufzeit wird Sky die Premier League als einziger Anbieter in Deutschland und Österreich exklusiv übertragen, beinhaltet sind darüber hinaus die exklusiven deutschsprachigen Rechte in der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. Umfasst sind die exklusiven Live-Übertragungsrechte über die Verbreitungswege Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile. Somit können Sky Abonnenten mit dem Sky Sport Paket sowohl im klassischen linearen Fernsehen als auch per Streaming mit Sky Go immer und überall live dabei sein, wenn der Ball in Englands Stadien rollt. Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, erstmals in Deutschland ein Topspiel pro Spieltag in Ultra HD zu sehen.



Zudem können Fußballfans, die noch kein Sky Abonnement haben, die Premier League über den monatlich kündbaren Streaming Service Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live verfolgen. Darüber hinaus wird die Premier League live auch in Sky Sportsbars und Sky Hotels zur Verfügung stehen.



Über die exklusiven Live-Übertragungsrechte hinaus beinhaltet die Vereinbarung auch umfangreiche Clip- und Highlight-Rechte. Neben dem exklusiven Angebot im Pay-TV werden somit auch im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie frei empfangbar auf skysport.de und über die Social-Media-Kanäle von Sky Spielzusammenfassungen und Spielszenen der Premier League zu sehen sein.



