Bis 2020 werden mehr als 24 Milliarden Geräte online sein1, die Verbrauchern eine große Auswahl an neuen Diensten bieten. Das bedeutet mehr als vier Geräte pro Mensch. Eine große Herausforderung für die Betreiber wird es sein, eine optimale Abdeckung zu gewährleisten und gleichzeitig mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, hat sich die Deutsche Telekom hat für ihre europäischen Tochtergesellschaften für die Smart Connect Entitlement-Serverlösung von IDEMIA entschieden.

Smartphones, Wearables und vernetzte Geräte entwickeln sich ständig weiter und bieten neue Funktionen, die unser Leben einfacher machen. Um ein nahtloses Benutzererlebnis zu gewährleisten, führen die Geräte-OEMs Berechtigungsspezifikationen ein, um die Interaktion zwischen Geräten und Netzwerken zu optimieren. IDEMIAs Smart Connect Entitlement ist Teil der Smart Connect-Plattform, einer End-to-End-Lösung für Mobilfunkbetreiber, die eSIM-Geräte unterstützen möchten. Diese flexible Cloud-basierte Lösung, die sowohl iOS- als auch Android-Plattformen unterstützt, erfordert eine nicht-invasive Netzwerkintegration für Mobilfunkbetreiber. Sie können Smart Connect-Berechtigungen für die Authentifizierung von Geräten und Teilnehmern, Berechtigungsauthorisierung, Abonnement-/Benchrichtigungsmeldungen, VoLTE- und VoWiFi-Management sowie die kostenlose Registrierung von SMS-Funktionen kostengünstiger und schneller bereitstellen.

Die Deutsche Telekomhat sich für die Lösung von IDEMIA entschieden, um die Einführung von eSIM-fähigen Geräten bei ihren europäischen Tochtergesellschaften zu vereinfachen und zu beschleunigen. IDEMIAs Smart Connect Entitlement stellt sicher, dass die Deutsche Telekom immer über die neuesten OEM-Spezifikationen verfügt, um Smartphones, Wearables und Tablets auf einer kostengünstigen und einfach zu implementierenden Plattform zu unterstützen.

Emir Aboulhosn, VP Digital Domain Connectivity bei IDEMIA, kommentierte: "Unsere flexible, skalierbare und Cloud-basierte Lösung wird die Bemühungen der Deutschen Telekom bei der Einführung ihrer eSIM-fähigen Geräte in Europa sicherlich beschleunigen, da sie mehrere OEMs unterstützt, die Berechtigungsspezifikationen erfüllt und die Einführung und Erweiterung ihrer verschiedenen Tochter-Netzwerke über eine einzige Plattform einfach ist."

Hans-Artur Panse, VP International Technology Services Data bei der Deutschen Telekom, bestätigte: "Für uns als Deutsche Telekom ist es sehr wichtig, auf die digitale Zukunft vorbereitet zu sein, in der mobile Geräte ohne physische SIM-Karten oder Displays immer häufiger werden. Unsere Kunden erwarten, dass sie sich mit ihren Geräten einfach und unkompliziert mit dem Netz verbinden können. Der Berechtigungsservice ist eine Voraussetzung für die Bereitstellung einer solchen automatisierten und verbesserten Benutzererfahrung. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit IDEMIA durch die Installation einer zentralen Entitlement Service-Lösung für unsere europäischen NatCos zu erweitern. Mit IDEMIA haben wir bereits die Consumer eSIM mit SM-DP+ von IDEMIA erfolgreich eingeführt. Die Berechtigungslösung von IDEMIA hat uns aufgrund ihrer Zukunftssicherheit zusammen mit der Erfahrung von IDEMIA mit OEM-Produkten und -Prozessen überzeugt."

