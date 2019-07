Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Evotec wieder. Das Biotechnologie-Unternehmen hat den nächsten Deal eingefädelt. Die Aktie könnte nun erneut einen Angriff auf das Mehrjahreshoch bei 25,83 Euro starten. Bei den Verkäufen steht Amazon auf dem fünften Platz. Heute und morgen findet bei Amazon der "Prime Day" statt. Einer der größten Aktionstage des Unternehmens. Und ausgerechnet heute wird an sieben deutschen Amazon-Standorten gestreikt.