(shareribs.com) London 15.07.2019 - Kupfer kann an der London Metal Exchange Kursgewinne verzeichnen. Die jüngsten chinesischen Konjunkturdaten fielen durchwachsen aus. Die Hoffnung auf ein verstärktes Eingreifen der chinesischen Regierung wächst. China hat in den vergangenen Handelstagen eine Reihe von Konjunkturdaten vorgelegt, darunter die Außenhandelsdaten am Freitag. Am Montag folgten nun die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...